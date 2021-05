Rudi Garcia, les adieux d'un mal-aimé

C'est ce qu'on appelle soigner sa sortie. À peine libéré par l'Olympique lyonnais, Rudi Garcia a lancé les hostilités médiatiques en allumant Juninho dans la presse. Contre-feu immédiat : Jean-Michel Aulas et plusieurs joueurs de l'OL sont venus tirer sur l'ambulance Garcia, déjà plombé par à peu près tout le monde, quoi qu'il fasse.

Juninho dans le viseur

Été 1974, Rudi Garcia a dix ans. Il découvre le football sous les couleurs de l'AS Corbeil-Essonnes, pendant que la France profite encore du talent de Claude François pour s'ambiancer après l'élection de Giscard à l'Elysée. Cette année-là, le chanteur blondinet cartonne avec son téléphone qui pleure, mais aussi avec une ballade pleine de solitude : "". Quarante-sept ans plus tard, ces paroles n'ont pas pris une ride aux yeux du petit Rudi Garcia, devenu grand entre temps et qui, à 57 ans, vient de quitter l'Olympique lyonnais par la même porte que celle qu'il avait empruntée à Marseille et Rome : la petite." Comme d'habitude ", Rudi Garcia quitte son banc dans le conflit. Et à Lyon, il a vu les choses en grand en découpant son directeur sportif, la légende du club, Juninho, dès le lendemain de l'annonce de son départ. "", a-t-il soufflé àentre deux punchlines dépeignant un homme "", aux "" qui agissait dans son dos sans se préoccuper "" et qui "". Tout un programme, résumé dans le point de crispation central : Jean Lucas et les recrues brésiliennes, plébiscitées par Juninho d'après Garcia, à l'encontre de jeunes pousses comme Cherki ou Caqueret. "