Rudi Garcia : "Belmondo est immortel"

Non, Jean-Paul Belmondo n'avait pas d'yeux que pour le PSG. Ces dernières années, Bébel s'était aussi invité à plusieurs séances d'entraînement de l'Olympique de Marseille, notamment sous Rudi Garcia. Un coach qui, en plus d'être fan inconditionnel de l'As des As, était aussi présent au bord de la pelouse le 13 mars 1973, jour capital dans l'histoire du PSG. Rudi Garcia avait alors 9 ans. Il raconte ses deux rencontres avec la légende du cinéma français.

Jean Paul Belmondo, ce n'est pas seulement l'une des légendes du cinéma français, c'est aussi le passionné de football, le gardien de but des Polymusclés. Avoir rencontré Bébel et son ami de toujours Charles Gérard fut un moment rare et inoubliable. A jamais dans nos cœurs. pic.twitter.com/udqtzehTXF -- Rudi Garcia (@RudiGarcia) September 6, 2021

"Imaginez le truc pour le gamin de 9 ans que j'étais : je voyais Jean-Paul Belmondo jouer, quelques minutes avant de voir Just Fontaine. C'était fou."

Au-delà d'être un monstre du cinéma français, c'est un amoureux de sport, et un grand passionné de football. La preuve : il y jouait et faisait partie de la caste des gardiens de but. En-dehors de ça, il a accompagné notre vie, notre jeunesse. On l'a vu faire des choses incroyables au cinéma, avec ses cascades. C'est un pan de notre vie qui disparaît. Je fais partie des fans de Belmondo, d'ailleurs mon film préféré est, où il partage l'affiche avec Richard Anconina, avec qui j'ai la chance d'être ami. Je suis vraiment touché par sa disparition, même si Belmondo est immortel. Au moins, grâce au football, j'ai pu le rencontrer deux fois.