Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Rublev domine Thiem, sans conséquence Reuters • 19/11/2020 à 16:54







Rublev domine Thiem, sans conséquence par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi après-midi Andrey Rublev et Dominic Thiem s'affrontaient dans leur dernier match de poule des Nitto ATP Finals. C'est le Russe qui s'est imposé en deux manches 6-2/7-5 contre un Autrichien pas totalement engagé afin de se préserver pour sa demi-finale qu'il jouera samedi contre Djokovic, Zverev ou Medvedev. Déjà éliminé avant le match, Rublev a donc remporté son dernier match à Londres cette année et sera de retour en 2021 pour une nouvelle saison, il remporte tout de même 200 points ATP. Ce jeudi soir s'affronteront pour la deuxième place qualificative Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas à 21h. Le vainqueur se qualifiera.