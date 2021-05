Rúben Dias, pur sang

Depuis le départ de Vincent Kompany, Manchester City s'est longtemps cherché un homme capable de défendre, d'assurer la relance et de hurler sur ses coéquipiers pour tenir la baraque. Les Citizens ont fini par trouver leur perle rare en la personne de Rúben Dias, récemment élu par les journalistes meilleur joueur de Premier League cette saison. Sauf que le Portugais compte bien réussir là où le Belge s'est manqué, en offrant à Manchester City sa première Ligue des champions.

Virgil van Dias

Le Ballon d'or en est la preuve, les récompenses individuelles sont rarement décernées à des défenseurs. Pourtant, lorsque les 400 journalistes qui composent la Football Writers' Association ont voté pour désigner le joueur de la saison en Premier League, un nom est ressorti plus que les autres : Rúben Dias. Le Portugais est ainsi devenu le premier défenseur depuis Steve Nicol, en 1989, à obtenir cette récompense. C'est dire l'immensité de l'exploit de celui qui était tout proche de signer avec l'Olympique lyonnais, à l'été 2018. Et ce ne sont pas les joueurs du PSG qui vont critiquer ce choix, eux qui se sont cassé les dents sur Rúben Dias lors de la demi-finale de Ligue des champions (notamment lors du match retour, où l'ancien de Benfica avait été élu homme du match). Ce ne sont pas non plus tous les autres attaquants de Premier League qui ont passé leur temps dans la poche du Portugais sans avoir le droit d'en sortir, ne serait-ce qu'une fois pour aller discuter avec Ederson, qui vont remettre en question ce prix.Eliaquim Mangala, Nicolás Otamendi, John Stones, Aymeric Laporte, Nathan Aké... Depuis 2014, Manchester City a dépensé des centaines de millions d'euros sur le marché des transferts pour trouver le défenseur central capable de remplacer Vincent Kompany. En d'autres termes, un joueur dur sur l'homme qui gagne ses duels et qui dirige sa défense au son de sa voix tout en étant à l'aise avec ses pieds pour assurer la première relance. Après plusieurs tentatives pour autant d'échecs, les dirigeants de City ont finalement trouvé en Rúben Dias le candidat idéal. Tant pis si cela leur a couté un chèque de 71 millions d'euros, ils n'étaient plus à quelques billets près. Arrivé deux Lire la suite de l'article sur SoFoot.com