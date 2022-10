Rúben Amorim et la révolution verte

Après des années de déboires sportifs, économiques et parfois judiciaires, le Sporting Portugal a rencontré Rúben Amorim, l'homme providentiel tant espéré. Pour sa deuxième campagne consécutive en Ligue des champions, l'entraîneur portugais compte bien poursuivre sa glorieuse route avec les Lions.

Olympique de Marseille Sporting Portugal 04/10/2022 à 18:45 Ligue des champions Diffusion sur

Mars 2020. Alors que le monde se confine, le président du Sporting, Frederico Varandas, réalise un coup de poker en débauchant Rúben Amorim pour 10 millions d'euros à Braga. Une fortune pour un entraîneur, alors que le Sporting traverse une période trouble. Un an et demi auparavant, la non-qualification en Ligue des champions provoque la fureur des supporters. Une quarantaine d'ultras envahissent Alcochete, le centre d'entraînement du SCP, et s'en prennent physiquement à plusieurs joueurs. Suivent une vague d'arrestations au sein des groupes ultras, des résiliations unilatérales de contrats de joueurs (Rui Patrício, Bas Dost, Gelson Martins, Rafael Leão...) et même la destitution du président Bruno de Carvalho . Durant les mois qui suivent, la valse de nouveaux entraîneurs n'arrange rien, et le Sporting ne s'en tient presque qu'à un Bruno Fernandes essentiel. Au moment de la vente de ce dernier à Manchester United en janvier 2020, le nouveau président Frederico Varandas doit changer de cap pour faire face aux critiques des supporters, las de 18 longues années sans titre de champion.