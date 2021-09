Roy Chipolina, capitaine des Lincoln Red Imps : "Personne n'aurait misé sur un club de Gibraltar en Coupe d'Europe"

D'un coup de casque, il a fait rêver 32 000 habitants. Au dernier tour des barrages de la Ligue Europa Conférence, Roy Chipolina, 38 ans et capitaine de toujours des Lincoln Red Imps, a permis à Gibraltar de placer pour la première fois de son histoire un club en phase de poules d'une compétition européenne. Un exploit retentissant qui a valu à cet agent des douanes et fan d'Arsenal une sacrée gueule de bois.

"Aujourd'hui avec Lincoln, on se bat dans la catégorie au-dessus de notre poids."

D'un point de vue sportif, évidemment. Personne n'aurait misé sur le fait de voir un jour Lincoln en Coupe d'Europe. Je suis dans ce club depuis longtemps, depuis mes cinq ou six ans. J'ai vu la transition du football amateur au semi-professionnel jusqu'au professionnalisme. Alors marquer ce but et faire partie de cette équipe historique, c'est une immense fierté. Je suis sûr que c'est quelque chose que je raconterai à mes petits-enfants quand je serai plus vieux.En 2016, on avait battu le Celtic. C'était une victoire historique qui nous a placé sur la carte. Je me rappelle m'être pincé à Hampden Park. Jouer là-bas contre le Celtic en face de 50 000 personnes, c'était une expérience incroyable. Au niveau international, on a gagné notre groupe de Ligue des nations, et on a battu l'Arménie à domicile. Pour moi, ce sont des exploits que personne n'avait prédit. Mais la qualification reste au-dessus, parce qu'on ne sait pas si cela se reproduira à l'avenir, même si je l'espère. Aujourd'hui avec Lincoln, on se bat dans la catégorie au-dessus de notre poids. Le plus important, c'est de donner l'espoir à d'autres, en montrant que c'est possible.C'était un sentiment incroyable, je me suis dit :On n'avait pas encore gagné, mais je savais que c'était un but important parce qu'on prenait l'avantage en prolongation, qu'il ne restait pas beaucoup de