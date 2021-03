Ronaldo-Messi, la fin de l'amour ?

Pour la première fois depuis 2005, Leo Messi et Cristiano Ronaldo seront absents d'un quart de finale de Ligue des champions. Nos héros sont fatigués. Le désespoir rôde. (Ou pas).

D'Achille à Ronaldo

D'Achille à Ronaldo

On a besoin d'héroïsme, que voulez-vous, c'est notre petite transcendance, notre apéritif. Or, depuis quelques mois, nos journées sont rythmées par une étrange litanie. Ce ne sont plus des buts, des records qui tombent. Enfin si, encore quelques-uns. Le but de Messi contre le PSG mercredi soir, par exemple, nous a rappelé notre jeunesse. Ou la semaine dernière Cristiano qui marque contre le Spezia Calcio son 767but pour égaler Pelé. La belle affaire. Non, en fait, ce qui nous tient depuis un moment, ce ne sont plus les tableaux d'affichage, mais les bulletins médicaux. Tantôt c'est pour un virus célèbre, alors qu'on le croyait invincible (Ronaldo en octobre), tantôt parce que leurs vieilles carcasses n'en peuvent plus (Messi depuis septembre : claquage, malléole, adducteurs, cheville).Curieusement, le tennis n'apporte aucune consolation efficace. Pire, la seule chose qui nous obsède en ce moment sur les pistes de l'ATP, c'est le genou de Roger Federer. Les déclarations de son préparateur physique àfin février étaient censées nous rassurer. Elles nous ont accablés un peu plus :(pendant sa période de rééducation, NDLR)L'articulation avait tenu pour son premier tour à Doha. Ouf. Mais Roger est battu au tour suivant. Et Rafa, au fait ? Oui le dos va mieux, merci. Mais il préfère se préserver. Nadal ne viendra pas à Doha finalement. Nos héros sont fatigués. Le désespoir rôde.Rappelons une évidence. Depuis (au moins) Homère, on n'a jamais rien trouvé de mieux que l'héroïsme pour enseigner aux hommes. Les petits Grecs de l'Antiquité apprenaient le courage, la colère, le dépassement de soi en écoutant Achille et Hector combattre dans. Troie tombée, ils passaient ensuite à. Avec Ulysse et son fils Télémaque, ils y découvraient la ruse, ce caprice délicieux de l'intelligence humaine, ils apprenaient ensuite la mélancolie du voyageur et l'amour du foyer. Les héros, à toutes les époques, enseignent.