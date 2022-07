Ronaldinho au PSG : le coup du siècle

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 24e épisode, retour en 2001. Le coup du PSG est l'un des plus beaux de l'histoire du mercato : Ronaldinho, à peine 21 ans, débarque. Et quasi gratuitement.

"Paris est le meilleur endroit où je pouvais aller." Ronaldinho

Ronnie rencarde toute l'Europe, sauf Paris

Savez-vous pourquoi Teemu Tainio est resté dans l'histoire ? D'abord pour avoir été le premier Finlandais à briller en D1. Mais aussi pour avoir été celui qui a contré le premier geste technique de Ronaldinho en Europe lors d'une rencontre entre Auxerre et le Paris Saint-Germain. Nous sommes le 4 août 2001. À l'Abbé-Deschamps. Il y a quelques instants, le jeune numéro 21 du PSG vient de remplacer José Aloísio pour disputer son baptême du feu en France et sur le Vieux Continent. Histoire de commencer à tracer sa légende qui le mènera vers le Ballon d'or, entre autres. Mais le récit de son transfert entre le Grêmio et le PSG aurait pu mériter sa mini-série Netflix. 2000, l'époque d'un chamboulement sur le mercato. En Amérique du Sud, la loi Pelé va entrer en vigueur le 26 mars 2001. Le principe : un club dont le joueur est en fin de contrat ne peut demander d'indemnité de transfert. Terre de foot et d'artistes, le Brésil est vent debout. Les clubs allant jusqu'à solliciter la présidence de la République pour faire repousser cette loi. À Porto Alegre, c'est la panique. Ronaldinho de Assis Moreira, 20 ans, véritable perle du foot, est en fin de contrat le 15 février 2001. Un départ gratuit serait vécu comme une honte., dépeint à l'époque Romário. C'est dire...Dans la tête du jeune Ronnie, c'est clair, l'Europe est sa prochaine destination. Malgré les sollicitations du Real Madrid (dès 1999), du Barça, de Dortmund, de Leeds, des deux Milan, avec parfois des propositions financières bien plus alléchantes en Espagne et en Italie, Ronaldinho choisit la capitale française., lance-t-il dansà l'époque.Le Grêmio propose pourtant un contrat démesuré pour ses propres moyens : 900 000 francs par mois, puis 1,1MF et 1,4MF après Lire la suite de l'article sur SoFoot.com