Ron Vlaar et la manière

À 35 ans, Ron Vlaar a dit stop et vient de tirer un trait sur une carrière débutée et achevée à Alkmaar. Dans sa jolie boucle bouclée, le défenseur central néerlandais a connu quelques zigzags, mais "Ron Beton" a surtout trouvé la quadrature du cercle lors de sa formidable Coupe du monde 2014, achevée à la troisième place avec les Oranje.



22, Vlaar le flic !

Van Persie-Sneijder-Robben: le trio qui ne s'aimait pas

C'est hélas souvent le lot des hommes de l'ombre qui se prennent la lumière des projecteurs d'une Coupe du monde en pleine face. À 29 ans, en 2014, pas grand monde n'attend grand-chose de Ron Vlaar. Pas grand monde n'attend de toute manière grand-chose des Pays-Bas, en pleine reconstruction dans leur façade arrière. Hérésie nationale, le sélectionneur Louis van Gaal opte même pour un système à trois centraux. Un système dans lequel Vlaar est censé apporter un brin d'expérience et de roublardise à deux jeunes oiseaux de 22 ans, Stefan de Vrij et Bruno Martins Indi (tous deux de Feyenoord). La star, c'est le système. Mais le système va aussi avoir sa star.Des stars, il y en a pourtant encore de beaux morceaux chez les. L'incassable trio Sneijder-Robben-Van Persie occupe toujours le devant de la scène et rappelle, lors de la mémorable raclée en ouverture contre le champion du monde en titre espagnol (5-1), que leur magie peut resurgir à tout moment. Mais alors que les matchs couperets se dessinent, on se rend vite compte que la baguette des magiciens n'a plus de sorts à distribuer. Et s'il y a bien un sorcier pour mener le combat contre les forces obscures, c'est Ron, le fidèle compagnon de l'ombre, qui fait régner la loi dans le dos des Harry.Xavi, Iniesta, David Silva, Diego Costa ? Impuissants pour tromper la vigilance de "Ron Beton", qui laisse "Air Van Persie" et "la fusée Arjen" récolter les lauriers face à la, alors que la performance défensive desaurait aussi mérité tous les honneurs. Après une grosse frayeur contre l'Australie (3-2) suite à l'exploit, Vlaar sonne la fin de la récréation : les Pays-Bas n'encaisseront plus qu'un but (en cinq matchs) sur leur chemin jusqu'à