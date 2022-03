Roman Abramovitch, l'atout dans le jeu de Poutine ?

Samedi dernier, Roman Abramovitch, le propriétaire de Chelsea, a annoncé déléguer la gestion du club à la fondation caritative de ce dernier. Un retrait plus que logique pour le Russe, récemment appelé à participer aux négociations entre Moscou et Kiev et très proche de Vladimir Poutine. Trop proche pour continuer de diriger sereinement.

Le mécène de Poutine

Voici comment, en une phrase, une des personnes les plus influentes du football anglais et européen s'est retirée . Le 26 février dernier, quelques heures après le début de l'invasion russe en Ukraine, Roman Abramovitch n'avait d'autre choix que de prendre du recul, lui le président de Chelsea depuis 2003. En retrait du club, mais pas vraiment du conflit puisqu'il aurait été sollicité par l'Ukraine pour mener les négociations avec Moscou, comme révélé par deux journaux israéliens , lundi. Le puissant businessman serait même actuellement en Biélorussie.Un ami de Poutine pour négocier avec Poutine ? Un choix intrigant, mais l'on peut supposer que le fait que ses grands-parents maternels soient ukrainiens légitime ce choix. Abramovitch étant de confession juive, ce serait sesqui l'auraient interpellé selon. Proche de Vladimir Poutine, il pourrait aussi voir d'un bon œil la sortie rapide de cette crise d'un point de vue personnel, alors que l'opinion publique ainsi que la classe politique britannique comptent le sanctionner. Si les liens entre le parti conservateur de Boris Johnson et les oligarques russes sont flous, l'opposition commence à pousser outre-Manche. Le Russe détient tellement d'actifs dans le royaume qu'il ne peut prendre ces éventuelles punitions à la légère.En réalité, Roman Abramovitch est l'un de ceux qui ont fait accéder Poutine au pouvoir, en 2000. Si Boris Eltsine, premier président post-URSS, était plutôt favorable à l'ouverture et à la libéralisation de la Russie, le parti communiste de l'époque pointe le bout de son nez, et une victoire des rouges aux présidentielles de 2001 n'est pas à exclure. Ce qui est hors de question pour Abramovitch, et tous les autres oligarques du pays. Un espoir naît alors : Vladimir Poutine. Ex-directeur du FSB (successeur du KGB), il est… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com