Romain Perraud : "Les Anglais ne connaissent même pas l'existence de Brest"

Après avoir aidé les Brestois à rester en Ligue 1, Romain Perraud a mis le cap sur la Premier League. Une saison et demie plus tard, le latéral gauche vit un rêve éveillé à Southampton, où il commence à faire son trou. Acclimatation compliquée, son déclic et le sauvetage sur Cristiano Ronaldo, le Toulousain n'élude aucun sujet. Entretien.

"le recruteur de Southampton m'a dit qu'il m'avait vu évoluer à 52 reprises, ça m'a mis en confiance."

En janvier-février 2021, j'ai été approché par Leeds et Southampton. À partir de là, je laisse mes agents s'en occuper. De mon côté, j'essaye surtout de me focaliser sur ce que j'ai à faire avec Brest. On joue le maintien, bien comme il faut en plus, donc je fais en sorte de ne pas trop m'attarder sur ces sollicitations. Ma mission première était de laisser le Stade brestois en Ligue 1. Après, tout s'est bien goupillé, les échanges se sont accélérés vers le mois d'avril. Ça a été une fin de saison bien stressante.C'est Leeds qui m'a contacté en premier, mais les négociations se sont arrêtées assez subitement. Southampton s'est montré très chaud, le projet m'a tout de suite séduit. Le club me semblait structuré, plutôt sain, et la philosophie de jeu me correspondait. Puis le recruteur du club m'a dit qu'il m'avait vu évoluer à 52 reprises, ça m'a mis en confiance.Clairement, ça a été dur de quitter Brest. Il y avait une vraie attache émotionnelle, sentimentale avec ce club. Je me souviens de la vidéo que j'ai envoyée sur le groupe à tous les copains du vestiaire pour annoncer mon départ. J'avais d'excellents rapports au Stade brestois, que ce soit l'intendant, le kiné ou encore le directeur sportif Greg Lorenzi. Je m'y sentais vraiment bien, et ça ne m'aurait pas dérangé de rester non plus. Mais jouer en Premier League, c'était un rêve de gosse. Quand la proposition est arrivée, pour moi c'était clair, je voulais tenter ma chance dans ce championnat mythique et ne pas louper le train.L'intensité au niveau des entraînements m'a impressionné. Dans mon… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com