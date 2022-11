Romain Folz : "Je considère mon âge comme une chance"

À 32 ans, le Français Romain Folz a été récemment nommé entraîneur d'AmaZulu, un club sud-africain, qui dispute samedi la finale de la coupe MTN8 face aux Pirates d'Orlando. Passé par des clubs girondins, les États-Unis, l'Ouganda, l'Égypte, la Mauritanie, Niort, le Ghana et le Botswana, le Bordelais multiplie les expériences, toutes plus variées les unes que les autres.

"Je me suis fait deux fois de suite les croisés, vers 16-17 ans. Bien sûr, j'aurais pu continuer à jouer, mais je m'intéressais déjà fortement à l'entraînement."

Effectivement. Nous avions effectué un début de championnat honorable, encaissant très peu de buts et pratiquant un très bon football. Mais je n'étais pas en phase avec le management en vigueur dans le club, et j'ai préféré partir.J'ai alors eu un contact rapidement avec AmaZulu. On m'a présenté le projet du club, la manière de fonctionner, et je m'y suis totalement retrouvé. Je prends mes marques, dans un nouveau club, une nouvelle ville, Durban, nous jouons dans un stade de 52 000 places, et nous venons de nous qualifier pour la finale de la Coupe, en éliminant Kaizer Chiefs.Le club a remporté cette compétition une fois (1992), alors qu'elle s'appelait la Coca Coca Cup. C'est une compétition importante ici, car elle est organisée par la Ligue sud-africaine. Le match va se jouer dans notre stade, à Durban, et toutes les places ont été vendues en très peu de temps. C'est le dernier titre gagné par le club. Il y a une grosse attente, les gens en parlent beaucoup, et on va jouer face à Orlando Pirates, un des meilleurs clubs du pays. Il est donné comme le favori. Évidemment, il y a de la pression, mais plus positive qu'autre chose. Nous réalisons un bon début de championnat, puisque l'équipe est septième, on a réussi à se qualifier pour la finale de la MTN8 Cup. Un succès validerait cette bonne entame, et nous donnerait de la confiance pour la suite.Très rapidement, peut-être à 14 ou 15 ans. J'ai joué dans Lire la suite de l'article sur SoFoot.com