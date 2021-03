Romain Faivre : "Et encore, je ne suis pas au max"

Il y a un an, personne ou presque n'avait entendu parler de Romain Faivre (22 ans). Mais pour sa première saison en Ligue 1, le milieu offensif brestois n'a pas tardé à séduire son monde, et pas seulement Olivier Dall'Oglio ou les fans du SB29. La preuve : Sylvain Ripoll l'a appelé pour participer à la phase de poules de l'Euro Espoirs, en Hongrie, qui démarre ce jeudi pour la France face au Danemark (21h). Entretien avec un homme arrivé sur le tard, mais qui ne doute pas de rattraper le temps perdu à grandes enjambées.

Très sereinement. Maintenant que j'y suis, j'ai de nouveaux objectifs. Les objectifs amènent les objectifs. Aujourd'hui, il y a l'Euro qui arrive, une qualification à aller chercher, et moi, je dois montrer ce que je sais faire. Ce n'est pas plus compliqué que ça.Ce qui est sûr, c'est qu'avant l'été dernier, quand j'étais en CFA, à Monaco, je n'avais pas la visibilité nécessaire. Maintenant, le foot, ça va très vite : quelques bonnes performances, et tu es d'un coup regardé par tout le monde. J'ai toujours eu confiance en moi, en mes qualités, et cette confiance, c'est le facteur X. Un joueur qui a confiance en lui peut rapidement faire de très belles choses, alors qu'un joueur qui a moins de certitudes peut très vite se retrouver dans le dur. Moi, j'ai toujours essayé d'entretenir cette confiance parce que je sais ce dont je suis capable avec un ballon.Ce qui a changé, en Ligue 1, c'est surtout l'approche du match. Aujourd'hui, je ressens plus de stress, de tension... Mais personnellement, je n'ai pas été extrêmement secoué par la différence de niveau. Tout s'est fait naturellement, même s'il a fallu que je travaille, que je m'impose, que je montre mes qualités au coach, qui m'avait déjà bien mis en confiance avec Grégory Lorenziavant que j'arrive. Ils m'avaient tous les deux expliqué le projet de jeu, et ça avait complètement matché.