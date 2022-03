Romain Evain (Football Supporters Europe) : "Le droit européen doit mieux nous protéger de la Superligue"

On la pensait disparue, la Superligue a pourtant fait son retour début mars. Une nouvelle version contre laquelle compte bien lutter Ronan Evain, directeur de Football Supporters Europe. Son association vient d'ailleurs de lancer Win it on the pitch, une Initiative citoyenne européenne (ICE) pour lutter contre cette compétition fermée et la mettre définitivement hors-jeu.

Initiative citoyenne européenne (ICE), mode d'emploi

Une ICE offre à des personnes et à des groupes de personnes l'occasion de participer à la construction des politiques de l'Union européenne en demandant à la Commission européenne de proposer de nouvelles législations. Dès qu'une initiative atteint la barre du million de signatures, la Commission doit décider de l'action à entreprendre. Pour qu'une ICE puisse être proposée, il faut qu'elle soit soutenue par au moins sept organisateurs vivant dans sept pays différents de l'Union européenne. Comme son nom l'indique, l'ICE ne concerne que l'Union européenne, mais la réforme portée par ce projet concernera bien toute la zone UEFA soit 55 pays au total et pas seulement les 27 membres de l'UE.

L'idée est d'offrir une réponse concrète et sur le long terme à la crise de la Superligue. Aujourd'hui, même si effectivement la Juventus, le Real Madrid et le Barça sont isolés, dans les faits rien ne les empêche de relancer un projet similaire dès qu'ils le souhaitent. Le but de notre ICE, c'est d'obtenir une avancée au niveau des textes européens pour limiter les possibilités de lancer des compétitions parallèles à celles qui existent déjà. De manière plus générale, on veut défendre un modèle auquel l'immense majorité des Européens croient, c'est-à-dire le mérite sportif et des compétitions équilibrées dans la mesure du possible. Le tout en limitant la possibilité pour des acteurs, dont l'intérêt principal n'est pas nécessairement le développement au long terme des clubs et l'intérêt sportif, de pouvoir être influents. En fait c'est une demande de protection de nos clubs, nos compétitions et de manière plus générale, notre culture et les communautés qui vivent autour des clubs de football.Oui parce que l'immense majorité des acteurs du foot européen (l'UEFA, les ligues, les gouvernements nationaux) se sont positionnés en protection du modèle européen l'année Lire la suite de l'article sur SoFoot.com