Roma : des hauts, des bas et des débats avant l'Ajax Amsterdam

Affligeante de frilosité lors de son quart de finale aller de C3 face à l'Ajax, la Louve se voit pourtant offrir la perspective d'une demi-finale continentale. Presque inespéré, au regard de la saison sens dessus dessous du club de la capitale dont les intentions collectives et tactiques restent aussi insondables qu'inconstantes. Le syndrome d'un club toujours à part, qui n'a décidément pas fini de jongler avec l'étrange.

Les ailes coupées

Jeudi dernier, Paulo Fonseca a d'abord vu ce qu'il voulait voir. Entendu ce qu'il voulait entendre. Quitte à transiger un peu avec la vérité. Après la victoire à l'arrachée que ses gars ont obtenue aux Pays-Bas - notamment grâce à un arrêt salvateur de Pau López sur penalty, et un but dingo d'Ibáñez en fin de match -, lede la Roma a décrit sa satisfaction en conférence de presse :Voilà qui semble bien élogieux. Car il y a une semaine, la copie de la Louve ne respirait pas la sérénité et encore moins la virtuosité. Lesl'ont emporté en assumant un football de combat, saupoudré d'une dose toujours bienvenue de baraka. À voir si la recette fonctionnera encore lors du match retour à Rome, ce jeudi. À moins que le club de la capitale ne change subitement d'ingrédients, ce qu'elle a eu un mal fou à faire face aux équipes de standing qui ont croisé le chemin cahoteux de son étrange saison tracé jusqu'ici.Une statistique illustre bien les insuffisances romaines, face aux formations qui peuvent se targuer d'effectifs et de budgets relativement fournis : en Serie A,(septième) n'a pas remporté ne serait-ce qu'une seule victoire face aux actuelles six meilleures formations du championnat. Il n'y a qu'en huitièmes de finale de Ligue Europa que la Louve est parvenue à accrocher un gros bonnet à son tableau de chasse, en éclipsant un Shakhtar tout petits bras (5-1, sur l'ensemble des deux matchs). Le bilan n'en reste pas moins décevant, pour une formation dont les insuffisances en championnat semblent révélatrices de ses carences collectives. Il serait cependant caricatural et fallacieux d'affirmer que cette Roma n'a pas de plan de jeu, ni même d'aspérité tactique Lire la suite de l'article sur SoFoot.com