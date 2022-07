Roland Spöttling, le speaker aveugle du Wiener SC

Le football est un sport qui peut se regarder avec les oreilles, Roland Spöttling en est la preuve. Aveugle depuis ses quatre ans, ce Salzbourgeois de naissance est le speaker du Wiener Sport-Club, écurie historique de la capitale autrichienne qui végète aujourd'hui en D3. Loin de se considérer comme un symbole, Roland se contente de kiffer une vie qu'il passe dans le noir en la remplissant de couleurs, à travers le stade et la musique, son autre amour. Et ça fait près d'un demi-siècle que ça dure.

Oui, enfin, façon de parler. Notre interlocuteur du jour n'en voit pas la lumière. Et pour cause, Roland Spöttling est aveugle depuis ses quatre ans. Mais avant que ses mirettes ne s'éteignent totalement, le(gamin) a eu le temps d'emmagasiner quelques souvenirs. À commencer par la couleur verte, celle qui, à la fonte des neiges, domine les alpages des environs de son Salzbourg natal., sourit Roland, perché sur le tabouret de l'Imbiss où il a donné rendez-vous. Sa cannette de(littéralement une bière de petit-déj en VF) est verte elle aussi,. Le soleil chauffe sur le Rochusmarkt, c'est jour de marché. La veille du rencard, la France et l'Autriche s'affrontaient au Ernst-Happel-Stadion. Dans son message vocal, Roland annonçait ceci :Bilan : 1-1, un sacré camouflet pour les Bleus de Didier Deschamps , mais une formidable opportunité de s'ouvrir une grosse canette de Gösser à onze heures du matin.Au milieu des échoppes de la place, impossible de le manquer. Et pas seulement parce qu'il dépasse fièrement le quintal sur la balance. Ici, "Roly" est une petite célébrité. On s'arrête, on le salue, on lui demande de ses nouvelles... Il faut dire que l'homme compte parmi les curiosités viennoises, et pas seulement depuis qu'un programme télé l'a classé parmi. Ni depuis que la compagnie nationale Lire la suite de l'article sur SoFoot.com