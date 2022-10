information fournie par So Foot • 06/10/2022 à 14:00

Roissy-en-Brie, victime collatérale de l'affaire Pogba

Il y a encore quelques mois, on présentait le quartier de la Renardière, où a grandi la fratrie Pogba, comme la belle cité qui a vu éclore un champion du monde. Mais depuis août dernier et les "grandes révélations" de Mathias Pogba, la triste affaire qui monopolise l'actualité a forcément terni la réputation de la commune de Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne. Mais alors, comment les Roisséens ont accueilli cette sinistre histoire ? Reportage.

"Pendant quelques années, nous les jeunes du tieks, on était les petits d'une "cité d'or". Grâce à Pogba. À cause de cette histoire, il ne reste plus que la cité." Steve*, habitant de la Renardière

"Personne ne leur jettera des pierres"

Dans le hall d'immeuble du bâtiment 12 de la cité de Roissy-en-Brie, Djamel*, 22 ans, assure suivre de loin le feuilleton aussi triste que sordide autour de la famille du champion du monde 2018, lancé par l'un de ses frères, Mathias, dans une vidéo annonçant desfin août dernier. Pas qu'il n'a pas le temps ni les moyens de le faire, mais plutôt pour garder simplement en têteFace à lui, son pote d'enfance Steve*, du même âge, porte un tout autre discours., atteste le jeune habitant du quartier assis sur sa chaise de camping, avec le maillot de Manchester United floqué Pogba sur les épaules.Entre l'omerta et un léger ras-le-bol, cette affaire divise dans le quartier qui a vu grandir la famille Pogba.À mesure que Djamel conte ses petits souvenirs de la famille Pogba, il décide de laisser sa chaise de côté pour offrir la visite de ce quartier. À quelques pas de la station du RER E, il s'engouffre ainsi entre les quatorze tours de la Renardière et s'amuse à pointer du doigt le bâtiment qui a vu grandir l'actuel pensionnaire de la Juventus.

Le city stade Paul Pogba à Roissy-en-Brie.