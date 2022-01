Rohff : " Les Comores ne réclament pas de la pitié, juste de jouer d'égal à égal "

Lundi dernier, Rohff était à Yaoundé pour assister au huitièmes de finale de CAN opposant ses Comores au Cameroun. Un voyage dont l'ancien membre de la Mafia K'1 Fry se souviendra longtemps. Entre amertume et fierté, le MC raconte.

"J'ai arrêté un motoman pour qu'il m'amène au stade. On a fait du contre-sens pendant 30 minutes, c'était "Yaoundé Expres", mais j'ai quand même raté la première mi-temps."

J'y suis allé de moi-même. Je suis arrivé le matin du match. Après, quand la fédération comorienne a été mise au courant, elle s'est bien sûr préparée à me recevoir. Dès 2013, je me déplaçais pour voir leurs matchs amicaux, j'ai toujours été derrière l'équipe, je les ai même sponsorisés avec ma marque.La ville était surchargée de voitures, ce qui m'a fait arriver en retard au stade. J'étais dans une voiture avec des officiels de la délégation comorienne, et malgré leurs contacts et l'escorte, on s'est retrouvé dans les bouchons. Au bout d'un moment, j'ai arrêté un motoman pour qu'il m'amène au stade. On a fait du contre-sens pendant 30 minutes, c'était, mais j'ai quand même raté la première mi-temps. Je n'ai pas pu assister à l'hymne national, ce qui me tenait à cœur.Oui, on avait la radio dans la voiture, et je voyais les écrans dans les snacks, tellement on n'avançait pas vite. Quand j'ai entendu qu'un de nos joueurs avait été expulsé dès la 7minute, je suis devenu, j'en pouvais plus. Attends, c'est pas possible ! Douze joueurs covidés, un joueur de champ dans les buts et maintenant un carton rouge d'entrée ! Alors qu'il n'y avait pas danger de but ! C'est un carton jaune, ça. Le Camerounais a repris le jeu, il n'était pas blessé. OK, il y a faute, mais on est à la 7minute ! On est déjà désavantagés et vous nous rajoutez ça ? On ne demande pas de la pitié, juste un peu de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com