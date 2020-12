Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Roeiseland s'impose, Julia Simon sur le podium Reuters • 13/12/2020 à 14:23







Roeiseland s'impose, Julia Simon sur le podium par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche se déroulait la poursuite d'Hochfilzen comptant pour la Coupe du Monde de Biathlon féminine. C'est la Norvégienne Roeiseland qui s'est imposée malgré deux fautes au tir devant la Biélorusse en forme Alimbekava auteure d'un perfect au tir. La Française Julia Simon a pris la troisième place à 17,8 secondes de la vainqueur du jour. Une belle performance pour la bleue qui obtient son premier podium de la saison. Au classement général c'est toujours la Suédoise Hanna Oeberg en tête et elle devance Alimbekavaet Roiseland de seulement 5 points. Julia Simon n'est elle que 21ème.