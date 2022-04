information fournie par So Foot • 28/04/2022 à 14:00

Rodgers-Mourinho : l'amitié dissonante

Ce jeudi, pour le compte des demi-finales de Ligue Europa Conférence, Brendan Rodgers et José Mourinho battront le fer pour la neuvième fois depuis leur rencontre à Chelsea, il y a dix-huit ans de ça. Si une relation amicale s'est bâtie au fil des années et des confrontations, les différences de styles se sont marquées avec le temps.

Leicester AS Rome 28/04/2022 à 21h Ligue Europa Conférence Diffusion sur

"Tout a été dit sur José durant toutes ces années, mais pour moi, il est vraiment spécial. C'est l'un des meilleurs de notre génération." Rodgers, bien reçu

Il existe des destins qui sont amenés à se croiser, encore et encore. Depuis leur rencontre en 2004, José Mourinho et Brendan Rodgers, ont battu le fer quelques fois dans différentes compétitions et à la tête de plusieurs clubs. Huit fois au total, durant lesquelles lea su prendre un avantage que cette double confrontation ne pourra faire basculer : cinq victoires pour le Portugais, deux matchs nuls contre un seul match gagné pour le Nord-Irlandais. À la veille du neuvième match entre les deux, un intrigant Leicester-Roma, Mourinho savait déjà ce qui l'attendrait au King Power Stadium :[...]Comme pour adouber une nouvelle fois Rodgers, celui qu'il a aidé à mettre le pied à l'étrier dix-huit ans auparavant.En 2004, c'est bien Mourinho qui proposait au jeune Brendan, 31 ans à l'époque, de quitter l'académie… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com