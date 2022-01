Robinho, paria en son pays

Robson de Souza, plus connu sous le nom de Robinho, a été condamné la semaine dernière par la justice italienne à neuf ans de prison pour viol en réunion. Au Brésil, le public ne lui pardonnera pas. S'il n'est pas encore derrière les barreaux, l'ex-grand espoir du foot brésilien a déjà été mis au ban de la société. Parcours d'un criminel, ancien footballeur.

" Personne n'a jamais osé "le nouveau Pelé", mais le jeune, qui sort de Santos, qui est technique, rapide, les similitudes étaient là." Luciano Ribeiro, journaliste d'Expresso Popular à l'époque

Robson devient Robinho

Faut-il effacer, comme une souillure, les traces de son passage ? À Santos, son club formateur, Robinho est présent partout : du, sorte de musée des trophées du club, jusqu'aux vestiaires de l'équipe, l'ancien crack a même donné son nom à l'un des terrains du centre de formation. Aujourd'hui, certains supporters demandent à supprimer toute référence, ne voulant pas voir associés leur club et Robinho, un criminel. D'autres fans expliquent qu'il faut conserver le nom, et y ajouter au-dessus une plaque explicative avec ces mots :Si le joueur est présent à ce point dans l'histoire de Santos, c'est aussi une volonté des supporters. Car avant de descendre de lui-même aux enfers, Robson de Souza avait été porté aux nues. Il était devenu Robinho, un soir de décembre 2002, un soir de finale du championnat où il avait brillé. Un but, une passe décisive, des dribbles à foison, il offrait au Santos FC un titre qui le fuyait depuis 18 ans, son âge., raconte Alex Sabino, journaliste pour la, déjà suiveur de Santos en 2002., ajoute Luciano Ribeiro, autre suiveur, du journalà l'époque.Venu d'un quartier ultra-pauvre, du futsal, il est simple, populaire, spectaculaire. Les supporters l'adorent, on le compare aux meilleurs dribbleurs de l'histoire du pays : Garrincha, par exemple.