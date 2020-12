Roberto Soldado : "Si je suis un battant, je le dois au Real Madrid"

Double buteur le week-end dernier face au Betis Séville (2-0), Roberto Soldado, 35 ans, s'éclate au sein d'un FC Grenade actuellement 6e de Liga. À l'heure d'affronter son club formateur du Real Madrid, l'international espagnol (12 sélections, 7 buts) n'est pourtant pas rassasié. Entretien.

"Plus les années passent, plus je pense à l'équipe plutôt qu'à mes statistiques personnelles."

Si tu m'avais posé cette question à mes vingt ans, je t'aurais dit que la meilleure période footballistique serait la saison où je marquerais le plus de buts. Je suis un attaquant et, de manière assez égoïste, mon travail consiste à penser à mes statistiques individuelles. Dans ce cas précis, je devrais répondre que ma période au FC Valence était la plus fructueuse. Profiter comme je profite actuellement, je pense que je l'ai fait tout au long de ma carrière. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que plus les années passent, plus je pense à l'équipe plutôt qu'à mes statistiques personnelles. Aujourd'hui, quand je rentre à la maison avec une défaite malgré mon but marqué, cela me pèse. Ce n'était pas forcément le cas avant. C'est pour cela que la dynamique traversée par Grenade en ce moment me rend vraiment heureux. Ici, nous sommes humbles, car nous sommes un club mineur du championnat, mais nous avons l'ambition de grandir. Il faut que les équipes que nous affrontons chaque week-end comprennent cela.Depuis le premier jour où je suis arrivé ici, je me suis senti dans une vraie famille. Si le club réalise des résultats aussi positifs actuellement, c'est parce qu'il y a une vraie volonté de travail et de sacrifice de chacun pour atteindre les objectifs fixés. Nous sommes toujours inscrits dans trois compétitions cette saison, mais notre objectif capital Lire la suite de l'article sur SoFoot.com