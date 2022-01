Roberto Lopes, le Requin vert

Bien entré dans sa CAN à la suite d'une courte victoire sur l'Éthiopie (1-0), le Cap-Vert espère valider son billet pour la suite de la compétition ce jeudi face au Burkina Faso. Pour cela, il pourra compter sur sa tour de contrôle arrivée tout droit de Dublin qui répond au nom de Roberto Lopes. Portrait d'un Requin bleu venu des eaux glacées de la mer d'Irlande qui a bossé dans une banque et qui découvre sa deuxième famille.

Au Cap-Vert, une victoire en Coupe d'Afrique des nations n'est jamais banale. Il y a huit ans, les Requins bleus décrochaient pour la première fois le droit de s'inviter à la table du gotha africain. Júlio Tavares, l'ancien buteur de Dijon , est l'un des rares à avoir pris part aux trois épopées du Cap-Vert à la CAN. Comme un symbole, c'est l'attaquant d'Al Faisaly (Arabie saoudite) qui a offert d'un coup de boule la victoire face à l'Éthiopie lors du match d'ouverture (1-0). Derrière Tavares, du côté de la défense à trois mise en place par Rui Águas, Roberto Lopes vit, lui, un rêve éveillé."Roberto, tu vas disputer la CAN avec le Cap-Vert en 2022", se marre le numéro 4 cap-verdien. Modeste, Roberto Lopes ? Sans aucun doute, mais aussi conscient de la réalité. Comment pourrait-il en être autrement lorsque l'on grandit à 4300 kilomètres du pays que l'on représente ?Des phrases bien trop sérieuses pour un mec qui a vu sa vie changer à cause d'une blague.Retour en 2016. Quelques semaines avant que les fans irlandais ne contaminent la France de leur bonne humeur lors de l'Euro, Roberto Lopes lâche une phrase qui va changer sa vie. À bientôt 24 ans, l'enfant du Bohemian FC - le plus vieux club du pays fondé en 1890 - vient de boucler sa dernière saison dans son club formateur et évolue aux côtés d'Ayman Ben Mohamed. Le futur joueur du HAC est un binational irlando-tunisien et vient d'être appelé pour la première fois par Sami Trabelsi, le sélectionneur tunisien de l'époque. Lopes, qui répond alors aux questions d'un journaliste, glisse sans vraiment y croire :Une boutade qui passe inaperçu sur le coup. Il faut dire qu'à l'époque, devenir international n'est pas vraiment la priorité Lire la suite de l'article sur SoFoot.com