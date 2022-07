Roberto Cabañas à Brest : le label de Cali

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 20e épisode, direction la Bretagne avec une histoire qui sent la poudre, aussi bien celle qui finit dans les narines que celle qui remplit les barillets. Retour sur l'arrivée de Roberto Cabañas à Brest en janvier 1988, en provenance de l'América de Cali.

La Cabańas tombe sur le chien

Un homme qui se retrouve en plein coeur de la Colombie pour y découvrir la puissance des narcotrafiquants et constater à quelle point la justice locale est corrompue : ce qui ressemble étrangement au synopsis d'un épisode d'Enquête Exclusive raconte pourtant l'histoire du transfert de Roberto Cabañas à Brest. Pour reprendre le rôle de Bernard De la Villardière, l'homme aux entrées les plus soignées du PAF, c'est le regretté François Yvinec qui s'y colle. Auteur d'un doublé décisif lors du dernier match de poule du Mondial 86 face à la Belgique (nul 2-2), le drôle d'oiseau paraguayen, en plus d'avoir inscrit la moitié des pions de son équipe dans la compétition, envoie sa sélection en huitièmes pour la première fois de son histoire.Balayé 3-0 par les Anglais ensuite, le buteur a pourtant marqué les esprits et surtout celui du dirigeant breton qui ne s'imagine alors sans doute pas vivre une aventure aussi folle lorsqu'il décide de le faire signer l'été suivant.(un pool d'investisseurs bretons, qui tente à l'époque de garder le Brest Armorique FC à flots, NDLR) avait mis l'argent pour acheter le contrat de Cabañas. On avait besoin de ce joueur à la pointe de l'attaque." En panne d'efficacité offensivement, les Brestois - qui finiront plus mauvaise attaque de la saison, avec 32 pions en 38 journées - comptent effectivement sur l'arrivée d'une pointure pour redresser la barre. Sauf qu'en face, les Colombiens de Cali ne cessent de repousser un transfert pourtant finalisé depuis le 20 août., révèle le dirigeant brestois.