Roberto Baggio à la Juve : Guérilla à Florence

Quand Roberto Baggio, l'enfant chéri de la Fiorentina, passe de la formation toscane à la Juventus, à quelques jours du Mondial 1990 en Italie, c'est tout Florence qui s'embrase. Récit d'un feuilleton qui aura duré près d'un an, et dont on ne connaît toujours pas toutes les vérités, plus de 30 ans après.

Les penaltys de Catanzaro, la première étincelle

Il y a des dates qui marquent le football, sans pourtant correspondre à une finale de Coupe du monde ou de Ligue des champions. Le 18 mai 1990 fait partie de celles-là. À quelques jours du début du Mondial italien, un coup de tonnerre retentit sur la Botte. Gianni Agnelli, le patron de la Juventus, annonce la signature de Roberto Baggio, en provenance de la Juventus. À peine la nouvelle de cette cession est-elle officialisée que les rues de Florence s'embrasent. S'ensuivront trois jours de guérilla urbaine, durant lesquels la ville est littéralement mise à sac par les supporters florentins, soutenus par les habitants,, comme se le rappelait un ancien ultra, dans le numéro deconsacré aux grands numéros 10 . Mais comment en est-on arrivé là ? Et pourquoi un tel déferlement de violence et de haine pour un simple transfert ? Peut-être, justement, parce que ce n'était pas un " simple " transfert. C'était bien plus que cela. Retour sur un feuilleton qui a marqué son époque, et exacerbé à jamais la rivalité entre deux clubs qui ne s'aimaient déjà pas beaucoup.Entre la Juventus et la Fiorentina, cela n'a jamais été l'amour fou, loin de là. Il se dit que le point de départ est une victoire 11-0 de lalors d'un match de championnat en 1928, honte jamais vraiment digérée du côté des Violets. Mais la véritable explosion de haine remonte à la saison 1981-1982. À 90 minutes du terme de la saison, les deux équipes sont à égalité en tête du classement. La Fiorentina se déplace à Cagliari, pendant que la Juve va à Catanzaro. Après 45 minutes, pas le moindre but marqué sur les deux terrains. Et à la 60, la Fiorentina ouvre le score par Graziani. Mais le but est annulé pour une (légère) charge sur le gardien. À Catanzaro, la Juventus galère, mais va s'en sortir par la petite porte : grâce à un penalty transformé à la 75par Brady. Un succès 1-0 qui, cumulé au 0-0 de la Fiorentina en Sardaigne, offre le Scudetto aux. À la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com