Roberto Assis à Montpellier : le grand frère

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 29e épisode, retour en 2001. Si Ronaldinho, futur Ballon d'or, arrive à Paris, plus au sud, Roberto Assis, frère de, débarque au MHSC. Un flop sur le terrain, mais pas du tout en dehors.

Bourreau de l'OM en C3

Cédric Barbosa passe d'emblée aux aveux :En cet été 2001, c'est l'événement du côté de la Paillade. Revenu de Division 2 quelques semaines plus tôt, le MHSC de Loulou Nicollin attire les projecteurs : Roberto Assis, frère du phénomène planétaire Ronaldinho, qui a rejoint le PSG depuis peu , signe dans l'Hérault.(ex-joueur de Brest et de Montpellier dans les années 1980, NDLR), révèle Assis dansÀ 31 ans, c'est un joueur d'expérience qui débarque à La Mosson : Grêmio, Fluminense et Corinthians au Brésil ; Sporting CP et Estrela Amadora au Portugal ; Sion en Suisse ; Consadole Sapporo au Japon ; Tecos au Mexique... Un globe-trotter resté dans les (mauvais) souvenirs de certains supporters marseillais : en seizièmes de finale de la Coupe de l'UEFA 1994, Roberto Assis effectuait un joli festival à base de sombreros dans la surface olympienne. Le FC Sion avait sorti les coéquipiers de Tony Cascarino et Hamada Jambay (2-0, 1-3)., se souvient Rudy Riou.Sept ans après Sion-OM, ce n'est plus la même chanson. Du moins sur un plan physique., rembobine Serge Blanc.Il faut dire que Roberto Assis retrouve un club après cinq mois d'inactivité. Autre problème : il est très vite victime d'une vilaine entorse à la cheville lors d'un amical face à Valence. Deux mois sur la touche. La saison se lance sans lui., concède Cédric Barbosa., confirme Serge Blanc.