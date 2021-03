Robert Sánchez, de la D4 anglaise à l'équipe d'Espagne

Au moment d'entamer sa campagne de qualification pour le Mondial 2022, ce jeudi soir (20h45) à Grenade face à la Grèce, l'Espagne rajeunit son effectif. Outre les arrivées de Pedri, Pedro Porro ou Bryan Gil, celle d'un joueur méconnu a suscité de nombreuses interrogations. Son nom : Robert Lynch Sánchez, gardien de but de Brighton. À 23 ans, il découvre ainsi la sélection, lui qui était encore en D3 anglaise la saison dernière et en D4 l'année précédente.

"J'avais la flemme de tout"

Pedri convoqué pour la première fois avec la Roja

Lorsque les joueurs espagnols arrivent à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en ce 22 mars, Robert Sánchez présente un CV quasiment vierge. Inconnu des supporters, le gardien de but débarque en effet avec le statut de néophyte complet. Difficile de prendre la lumière quand on passe son début de carrière à écumer les pelouses grasses de League One et League Two et encore plus compliqué de prétendre un jour devenir international.Robert Sánchez voit le jour le 18 novembre 1997 à Carthagène, en bordure de la mer Méditerranée. Élevé au cœur du fantasque football murcien, ce n'est pourtant pas en attaque que le jeune garçon trouve sa voie, mais bien entre les poteaux.Ce projet professionnel, nourri depuis l'enfance, est chapeauté par ses parents, Juan Gabriel et Maria Isabel. Le petit Robert réalise ses premières parades à l'école de football de La Palma avant d'arriver au FC Cartagena aidé par une famille toujours présente :Son talent finit tout de même par faire la différence. Considéré comme l'une des promesses de la région, il intègre finalement l'académie du Levante UD à 12 ans. Son rêve prend alors une tout autre tournure à l'été 2013. Repéré durant un tournoi par des recruteurs de Brighton & Hove Albion, le juvénile Robert accepte le défi. À seulement 15 ans, il part pour un mois d'essai en Angleterre.