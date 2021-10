Rivalités : 7 histoires de désamour

Marseille-PSG, Inter-Juventus, Barça-Real, Manchester United-Liverpool, Ajax-PSV ou même RB Salzbourg-Sturm Graz... Le week-end s'annonce chargé en forts antagonismes nationaux à travers le continent. Mais loin de ces grands classiques, certains clubs entretiennent des rivalités plus insolites, sur fond de tensions sociales et politiques, ou tout simplement du fait d'antécédents plus ou moins improbables.

Brighton-Crystal Palace

Naples-Hellas Vérone

70 kilomètres et une autoroute : la M23. Voilà ce qui sépare Brighton, petite ville côtière du sud de l'Angleterre, et Crystal Palace, club de la banlieue sud de Londres. Ce ne sont pourtant pas les rivalités qui manquent au sein de la capitale britannique, mais lesont choisi la leur : ce sera avec Brighton. Un désamour construit notamment dans les années 1960, alors que les deux anciens coéquipiers et ennemis jurés à Tottenham Terry Venables (Crystal Palace) et Alan Mullery (Brighton) dirigent la destinée des deux clubs en troisième division. En 1976, Palace sort Brighton en match d'appui de FA Cup grâce à un penalty retiré (et manqué) qui provoque la colère de Mullery. Touché au visage par une tasse de café brûlant, ce dernier jette sa monnaie à la face des supporters londoniens en leur criant :Liés, les deux clubs le sont jusque dans leurs surnoms respectifs, puisque aux(aigles) de Palace répondent les(mouettes) de Brighton, d'abord dans les chants des tribunes, puis dans l'identité du club et jusqu'à son blason.La rivalité entre le Napoli et le Hellas Vérone est celle, bien connue, entre le nord et le sud de l'Italie et de leurs multiples oppositions. Un derby qui prend tout son sens au fil des années de plomb, puis dans les années 1980, sur fond de dédain permanent envers les méridionaux. En particulier lors du transfert de Dirceu depuis Vérone vers le Napoli en 1983. Lors de son retour au stade Bentegodi, le Brésilien est accueilli d'une charmante banderole :