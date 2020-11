Rivalité Juventus-Torino: le stade, l'usine et la lutte des classes

Rivaux sur le terrain, parfois alliés dans la lutte syndicale qui les opposait au patronat incarné par la famille Agnelli, les tifosi de la Juve et du Toro ont longtemps entretenu une dynamique à part. Une spécificité en partie façonnée et influencée par les mouvements sociaux et ouvriers qui ont animé l'Italie du milieu des années 1940 au début des années 1980.

Contre les Agnelli, avec la Juve

Il se dit souvent qu'au début, cette rivalité-là était d'une édifiante simplicité. C'est du moins ce que semble indiquer cet extrait de, un roman publié en 1964 par l'écrivain transalpin Mario Soldati. Dans cet ouvrage, l'homme de lettres décrivait ainsi un échange courtois entre un tifoso de la Juventus et un fan du Torino :Presque soixante ans plus tard, la dualité de classes qui opposait jadis les grands bourgeoisaux prolosrelève pourtant plus du folklore qu'autre chose. Entre-temps, le miracle industriel italien est passé par là. Dans son sillage, on distingue le boom de la FIAT, ses usines qui font venir des milliers d'immigrés du(les régions du Sud de l'Italie) pour y travailler, et bientôt, aussi, des grèves, où les ouvriers à la chaîne s'opposent à la puissance dérégulée du patronat. Des mouvements sociaux oùdu Toro et de la Juve se retrouvent parfois dans le même camp face à un adversaire commun, mi-bienfaiteur, mi-ange de malheur : la famille Agnelli.Une illustration du phénomène ? Prenez le 24 novembre 1955, triste jour de licenciement de cinq cent cinquante ouvriers des usines FIAT de Turin. Les motifs donnés par la direction pour se délester de ses employés font alors allusion à