Rigobert Song nommé sélectionneur : la nouvelle cacophonie camerounaise

Élu président de la fédération camerounaise de football (FECAFOOT) le 11 décembre dernier, Samuel Eto'o a réussi à faire limoger Antonio Conceição, le sélectionneur des Lions indomptables, pourtant soutenu par le ministre des Sports, et à le remplacer par Rigobert Song. Une véritable offense pour le ministre, alors que les coéquipiers d'Aboubakar vont affronter l'Algérie à la fin du mois de mars pour une place en Coupe du monde. Au Cameroun, le spectacle ne s'arrête (presque) jamais.

Eto'o sans Conceição

Les amateurs de petites (ou grandes) embrouilles à la camerounaise ne sont jamais déçus. Pendant des années, ils ont été gâtés avec les mémorables affaires de primes, marquées par des menaces de grèves, des palabres nocturnes à n'en plus finir et des valises de billets de banque apportées en urgence par un obscur porte-flingue du gouvernement pour calmer les Lions affamés. Mais le football camerounais a le sens du spectacle et sait se diversifier pour ne jamais tomber dans la routine. Cette fois-ci, pas d'histoire d'argent, du moins en apparence, mais un vrai conflit de mâles à l'ego surdimensionné, avec d'un côté Samuel Eto'o, le nouveau président de la FECAFOOT, et de l'autre Narcisse Mouelle Kombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et dans ce concours du plus, pour reprendre l'expression chère à la marionnette de feu Bernard Tapie, c'est l'ancien attaquant du FC Barcelone et de l'Inter Milan (40 ans, 118 sélections et 56 buts) qui l'a emporté, humiliant au passage son adversaire, obligé d'officialiser en personne le départ de Toni Conceição.Au Cameroun, comme dans d'autres pays africains, la nomination et le renvoi d'un sélectionneur sont traditionnellement annoncés par le ministère des Sports. Narcisse Mouelle Kombi avait choisi le Portugais en septembre 2019 pour remplacer le Néerlandais Clarence Seedorf, et le ministre n'avait même pas attendu que Seidou Mbombo Njoya, alors président de la fédération, soit rentré d'un déplacement en province pour se faire photographier avec Conceição. Payé 50 000 euros par mois, l'ancien entraîneur de Belenenses (Portugal) et du CFR Cluj (Roumanie), qui a conduit son équipe à la troisième place de la CAN 2021, avait pourtant reçu des assurances du membre du gouvernement juste après la compétition.