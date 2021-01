Ridicule contre la Spezia, la Roma se couvre de honte avec six changements

Prestation d'ensemble et performances individuelles indigentes, deux cartons rouges reçus en moins de vingt secondes, six changements non règlementaires au lieu de cinq synonymes de défaite sur tapis vert (et donc d'élimination, même en cas de victoire) : la Roma, battue en prolongation contre le promu de La Spezia et risible à tous les niveaux, a-t-elle réalisé le pire match de son histoire lors de cet honteux revers en huitièmes de finale de Coupe d'Italie ?

Et s'ils l'avaient fait exprès ?

Sur le bord du terrain, Lorenzo Pellegrini s'interroge. Comme bon nombre de ses partenaires, le milieu sait compter jusqu'à cinq et connaît les principales règles du football (même si elles ont tendance à changer, ces derniers temps). Alors, quand Paulo Fonseca s'apprête à réaliser un sixième remplacement au début de la prolongation lors du huitième de finale de Coupe d'Italie contre La Spezia, le capitaine fait part de ses doutes. "", prévient-il. "", insiste-t-il encore à plusieurs reprises, à destination de son entraîneur complètement paumé et du. Lequel semble prendre la décision finale : oui, la Roma fait entrer un sixième nouveau joueur... Alors qu'elle n'en a pas le droit.Après Jordan Veretout, Rick Karsdorp, Carles Pérez et Edin Džeko, ce sont donc Daniel Fuzato et Roger Ibañez qui font leur apparition. Or, le règlement est clair : si une prolongation offre une quatrième fenêtre de changement, la limite du nombre de remplacements reste fixée à cinq (en Italie, en tout cas). Et comme l'arbitre n'est pas autorisé à empêcher un changement, les conséquences sont implacables : couvert de honte, le club transalpin devrait voir son match perdu sur tapis vert après l'avoir déjà perdu sur sa propre pelouse.Si seulement il n'y avait que cette histoire de remplacements à prendre en compte... Mais la réalité est beaucoup plus cruelle, et plonge encore davantage la Roma dans un océan de ridicule. Car au vrai, l'entité transalpine a enchaîné les