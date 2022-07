Ricardo Rodríguez : " Contre le PSG, l'idée est de ne pas passer tout le match à défendre "

Pour le deuxième match amical de sa tournée, le PSG affrontera l'Urawa Red Diamonds d'Hiroki Sakai, mais aussi et surtout de Ricardo Rodríguez, élu meilleur entraîneur du Japon l'année dernière. Converti au jeu de position en Thaïlande, ce globe-trotter espagnol, ancien adjoint de Rijkaard en Arabie saoudite, a bien l'intention de tenir tête à la bande à Christophe Galtier dans le jeu.

Urawa Red Diamonds Paris S-G Le 23/07/22 à 12h Amical Diffusion sur

"Une phrase de mon président en Thaïlande m'a marqué : "Ricardo, les gens aiment le football pour avoir une bière dans la main, une écharpe autour du cou et voir leur équipe attaquer." Pour moi, ça a été un déclic."

Je me suis fait un peu tout seul, au fur et à mesure de mes expériences. J'ai été lié au football toute ma vie, comme joueur, puis à la suite d'une blessure, dans la préparation physique. À 24 ans, j'ai intégré un staff professionnel, celui du Real Oviedo, où j'avais fait ma formation et où j'ai retrouvé d'anciens coéquipiers. Je suis passé par presque tous les postes, directeur de l'école de foot du Real Madrid au Mexique, entraîneur adjoint à Girona, directeur sportif à Málaga, analyste pour Rijkaard en Arabie saoudite... Avoir vécu dans différents pays et travaillé avec des joueurs de différentes nationalités m'a aidé à créer mon propre style comme entraîneur aujourd'hui.En fait, de Thaïlande. Plus précisément de mon deuxième club là-bas, Ratchaburi. J'avais des joueurs…