Rhys Healey, le serial buteur du TFC

Quel meilleur moment qu'un choc au sommet pour briller ? Rhys Healey l'a bien compris, lui qui a porté le Téfécé ce samedi face à Sochaux. Pour le plus grand bonheur du Stadium de Toulouse, qui a pleinement adopté son serial buteur anglais. C'est bien simple : depuis le début de saison, le globe-trotter britannique martyrise les défenses de Ligue 2 chaque week-end au sein de la meilleure attaque du championnat.

Tout feu tout flammes

"Healey's on ?￰ンメハ?￰ンメニ !" ?Définitivement au haut des ?￰ンメノ?￰ンメモ?￰ンメヤ au Stadium ?￰゚モᄁ#TFCFCSM pic.twitter.com/fc5ytmMFD9 —

Les plus de 15 000 supporters venus au Stadium pour la réception de Sochaux ce samedi n'ont eu qu'une chanson sur les lèvres, histoire de célébrer comme il se doit la nouvelle prestation hors normes de leur buteur maison : Rhys Healey., souriait d'ailleurs l'intéressé, dans la foulée. Jusqu'à sa sortie sous l'ovation de tout un stade à la 79minute, l'Anglais a rayonné dans la défense des Lionceaux en réalisant le premier quadruplé pour un joueur toulousain depuis Soren Larsen un soir de janvier 2009 (lors d'une victoire 8-0 contre Schirrhein, en Coupe de France). De quoi prolonger l'extase d'un début de saison exceptionnel pour celui qui était encore un anonyme au moment de débarquer sur les rives de la Garonne, à l'été 2020.Recruté fin août par un TFC tout juste relégué en Ligue 2, Rhys Healey - alors blessé - était bien loin d'être au centre de l'attention dans la ville rose. Un peu plus d'un an plus tard, les choses ont bien changé tant le garçon est important pour son équipe. En concurrence avec Vakoun Bayo la saison dernière, il avait terminé l'exercice avec 14 buts en 32 matchs. Plus qu'honnête, mais les standards sont tout autres cette saison : déjà 12 pions après 16 journées, une participation au jeu grandissante et un poids toujours plus important au sein de la meilleure attaque du championnat. Ce samedi, ce grand fan de Manchester City a d'ailleurs littéralement porté son équipe. En montrant la voie d'un coup de canon lumineux après une vingtaine de minutes hésitantes, avant de parachever son quadruplé d'une déviation sublime sur coup franc.