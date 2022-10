Révolution chez les Espagnoles

Après plusieurs tentatives de dialogue ces derniers mois, 15 joueuses de la sélection féminine espagnole ont dit stop jeudi dernier dans un mail envoyé à leur Fédération. Celles qui ont porté l'Espagne lors du dernier Euro y dénoncent des conditions peu propices à la performance sportive et demandent à ne plus revêtir la tunique ibérique tant que rien n'aura changé. Une situation de non-retour très peu du goût de la direction, qui préfère le clash à l'écoute. Résumé de la situation.

Vendredi 30 septembre, 16 heures. Pour affronter la Suède et les États-Unis, Jorge Vilda, le sélectionneur de l'équipe féminine d'Espagne, dévoile une liste avec 15 absentes de renom : Aitana Bonmatí, nommée au Ballon d'or, ainsi que six autres de ses coéquipières du Barça (Claudia Pina, Sandra Paños, Mapi Leon, Irene Paredes, Patri Guijarro et Mariona Caldentey) manquent à l'appel. Tout comme Lucía García et Ona Batlle (Manchester United), Laia Alexandri et Leila Ouahabi (Manchester City), Amaiur Sarriegi et Nerea Eizaguirre (Real Sociedad) et Jenni Hermoso et Andrea Pereira (Club America). Toutes, ou presque, étaient présentes lors du dernier Euro, en Angleterre, où l'Espagne s'est vautrée en quarts de finale face au pays hôte (défaite 2-1) . Une élimination qui n'est ni plus ni moins que le point de départ du mail envoyé à la Fédération espagnole, il y a déjà une semaine, signé par les 15 joueuses en question, qui déclarent toutes renoncer à la sélection dans les circonstances actuelles.

??????? I Estas son las convocadas para los próximos partidos de la @SEFutbolFem ??????: El día 7 de octubre en Córdoba. ??????? ??????: El día 11 de octubre en Pamplona. Ambos encuentros se podrán ver en @teledeporte #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/0kKSHgxfnG

Mail in black

Dans ledit courrier, dévoilé par les médias espagnols , les joueuses évoquent et des affectant leur état émotionnel et leur