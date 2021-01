Révolution à la FFF : Noël Le Graët candidat à sa propre succession !

Dans la place depuis 2011, Noël Le Graët va donc de nouveau se présenter à la présidence de la FFF. À 79 ans, cette décision ressemble à un camouflet dans l'air du temps, et peut-être à la crise que traverse le football actuellement. Car, sans même se pencher sur le bilan de l'ancien boss de l'EAG, aussi bien la Covid-19 qu'un léger souci démocratique devrait pousser le responsable politique qu'il a été (maire socialiste de Guingamp) à raccrocher les gants, ou au moins à songer à sa succession. Mais le foot français reste un monde de notables où l'on ne quitte pas facilement la table des hautes instances.

Humain trop humain ?

Tout d'abord une évidence : le fonctionnement démocratique n'est pas franchement ce qui caractérise la FFF, quand bien même sa direction prétend être la pointe de la pyramide représentative du football, y compris associatif. Dans le projet de loi "sport et société", porté par la ministre des Sports Roxana Maracineanu, qui doit débarouler à la fin du mois, la question du vote direct des clubs pour désigner les présidents - plus rarement présidentes - des fédés et la limite du nombre des mandats, aussi bien que la parité dans les organes de direction, occupe une place centrale, voire exclusive. La décision de Noël Le Graêt de ce point de vue s'apparente à l'un des derniers barouds (ou barouf) d'honneur de l'ancienne génération, de la vieille école, des dirigeants du sport tricolore. Ceux, et très rarement celles, qui occupaient le siège tant convoité, avaient bien du mal, sauf putsch ou crise aiguë, à le quitter.Humainement, nous pouvons presque comprendre ce que Noël Le Graët peut éprouver comme dilemme intérieur. L'idée de devoir quitter la scène, alors qu'il a consacré une grande partie de sa vie, à divers postes (par exemple à la tête de la Ligue nationale de football de 1991 à 2000), à tenir les rênes du foot français, doit s'avérer douloureux, voire inconcevable. La libido du pouvoir, si bien décrite par Régis Debray, se révèle une drogue douce dont il demeure bien difficile de briser les chaînes de l'accoutumance. Et la France, entre monarchie absolue et république jacobine, a toujours su fabriquer une belle cohorte de toxicos en ce domaine. À ce titre, le choix de Noël Le Graët s'inscrit dans une longue tradition sur laquelle les tentatives de régulation, sur les cumuls, se sont régulièrement cassé les dents. Le principal concerné avait conscience des affres qui s'ouvraient Lire la suite de l'article sur SoFoot.com