Revoilà la grande Espagne

En deux matchs de Ligue des Nations, l'Espagne a démontré les pleines capacités du projet mis en place par Luis Enrique. Celui d'une équipe jeune et talentueuse, dans la continuité d'un Euro 2020 abouti, qui souhaite désormais s'établir en référence mondiale. Comme au bon vieux temps.

La Revolución

Faire du neuf avec du jeune

Au coup de sifflet final de cet Espagne-France (1-2) qui restera longtemps dans les mémoires, les images sont saisissantes. Loin des célébrations françaises, les visages juvéniles et emplis de déception des joueurs de lanourrissent effectivement le paradoxe. Celui d'une équipe vaincue au tableau d'affichage mais dont la défaite porte en elle une insouciance et une philosophie de jeu bien établie. Un renouveau bienvenu, issu du cerveau en fusion de Luis Enrique, véritable promesse d'un avenir radieux.Pour l'annonce de sa liste, en prévision de cede la Ligue des Nations, le sélectionneur n'a une nouvelle fois pas fait dans la demi-mesure., s'expliquait-il en conférence de presse. Car si les noms de Gavi (17 ans) ou Yeremi Pino (18 ans) ont légitimement surpris sur la péninsule, leur présence n'est en réalité que la suite logique d'un processus entamé par leEnrique.Les chiffres sont simples : depuis son retour sur le banc en novembre 2019 (premier mandat entre les mois de juillet 2018 et 2019), l'ancien du Barça a lancé pas moins de dix-sept joueurs, tous âgés de 26 ans ou moins (dont quatre joueurs nés dans les années 2000). Une focale d'autant plus intéressante si l'on y ajoute des éléments prépondérants tels que Pau Torres ou Dani Olmo, jetés dans le grand bain par l'intérimaire Robert Moreno. Et si le mélange est savamment orchestré, il n'a pas tardé à être suivi d'effet. En témoigne cette demi-finale d'Euro, arrachée au gré d'un style bien établi.Sans concessions.Mais les statistiques ne peuvent suffire Lire la suite de l'article sur SoFoot.com