Revivez la victoire du XV de France pour le Grand Chelem face à l'Angleterre (25-13)

Il ne manquait que l'Angleterre au tableau de chasse 2022 du XV de France, pour aller chercher un dixième Grand Chelem. Au Stade de France, les Tricolores ont dominé leurs voisins (25-13), trop peu inspirés pour bousculer nos décidément très impressionnants Bleus. Un Crunch 2022 qui entre de fait au Panthéon de l'histoire du rugby français.

France 25-13 Angleterre

J'en reviens pas les copains. La dernière fois qu'on a fait un Grand Chelem, les joueurs d'une autre Équipe de France s'apprêtaient à ne pas descendre d'un bus en Coupe du Monde.On y est les amis. On y est.Mathieu Lartot a commencé les hommages. Ça vaut tous les coups de sifflet finaux du monde, non ?Comme un symbole, en-avant du Capitaine Courage anglais, Maro Itoje, après une longue séquence. Ça fleure bon, très bon.Ouhlalilala Smith a bien failli la transmettre à l'ailier. On s'en approche à grands pas, quand même, et il est temps.Gabin Villière joue avec le, mais on s'en sort. Les Anglais reprennent du poil de la bête.Huit minutes. Huit.Ouuuuhhhhh on a eu chaud. Heureusement que ça se jette sous le ballon côté français, pour éviter un nouvel essai.Ceux qui aiment la friture, tapez "Joe Marler compilation" sur YouTube, vous ne serez pas déçus. Il fait des gros câlins.Les sorties de mêlée anglaises sont évocatrices. Quand ton ouvreur est paumé avec le ballon en main, c'est que ton équipe ne fonctionne pas. Prends ça, Eddie Jones.Aïe, une sortie directe sur un jeu au pied. Mêlée à 35 mètres de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com