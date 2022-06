Revivez la victoire de Montpellier face à Castres en finale du Top 14

Pour se refaire le match qui a offert son premier Brennus au MHR, c'est par ici.

Castres 10 - 29 Montpellier

C'est Rattez qui a gagné le sprint ! Ça vaut des points, ça ?Au bout du bout du bout du temps qui lui est imparti, Handré Pollard donne trois nouveaux points au MHR.QUEL ESSAI CASTRAIS !!! L'honneur est sauf. Santiago Arata est un filou, et son coup de pied au millimètre a envoyé la fusée Botitu de l'autre côté de l'en-but montpelliérain.Ça se congratule déjà sur le banc héraultais. Fulgence Ouaissssssssdraogo a le sourire, tout comme Guilhem Guirado qui a semblé bien rigoler tout du long sur la touche.Et quand l'Italien sort, c'est l'international sud-africain Handré Pollard qui débarque. Les numéro 10 bourrés de talent à Montpellier, c'est pas ce qu'il manque, et Téji Savanier n'est pas l'exception qui confirme la règle.Les Bleus sont trop bleus, ce soir au Stade de France. Les plus solides portaient un maillot blanc, et Paolo Garbisi est de ceux-là. 26-3, avantage MHR.Le numéro d'Anthony Bouthier, à rien d'inscrire un doublé !… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com