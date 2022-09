Revivez la demi-finale de l'Eurobasket entre la Pologne et la France

Parce que Vincent Collet a adopté la chatte à Didier, on ne pouvait pas manquer cette belle demi-finale de l'Eurobasket qui oppose l'équipe de France de Rudy Gobert et Evan Fournier à la Pologne, sans Lewandowski mais forte de son exploit contre la Slovénie au tour précédent.

Pologne 54-95 France

Allez, plus que cinq ! (51-95)Et si on allait chercher cette barre des 100 points ? (50-90)C'est quand même sacrément satisfaisant, un shoot à trois points réussi. On passe à +39 au passage. (46-85)La finale sera en même temps que OL-PSG dimanche... Misère... Plutôt Allemagne ou Espagne, au fait ? (43-82)Les 3 points de TLC :Vincent Collet s'est offert le luxe de procéder à une revue d'effectif pour terminer le match. Et l'avantage bleu qui grandit encore grâce à Mous' Fall ! (36-73)Sympa le caméraman qui fait un gros plan sur Zyskowski pendant le temps mort et qui dévoile par là même le mot de passe de ma Freebox. (36-71)Persuadé que Michalak avait fait carrière dans le rugby. Ou la pâtisserie. Comme quoi, on en apprend tous les jours. (36-69)Collet décolle : +31, Okobo encore une fois ! (34-67)Le troisième QT offensif des Bleus est impressionnant en attaque. Quasiment autant de points en 9 minutes que lors des 20 premières. (35-61)Vu que tout le monde a décidé d'être au rebond défensif et de mettre des paniers à trois points, une petite idée du MVP de cette demie ? (30-59)Trois nouveaux points d'Albicy, la Pologne rate derrière... Il y a comme une odeur de finale qui traverse les narines. (27-52)