Réveil tardif, regrets précoces...

Semaine morose encore, avec les éliminations définitives de toutes compètes de Rennes et de Nice. Mais on a quand même assisté à un sursaut général qui sauve le PSG, maintient l'OM en vie et qualifie Lille.

Le Roi Burak envoie Lille en seizièmes

". Ce commentaire de Benjamin André sur le deuxième pion du doublé de Burak Yilmaz résume "l'esprit Losc" en associant une individualité et un collectif. Et voilà les Lillois, seuls qualifiés au tour suivant (les 16) avant la sixième soirée européenne ! Par ses célébrations rageuses, hier soir, Yilmaz (35 ans) a tenu à prouver à son coach qu'il avait toujours la dalle et qu'il avait moyennement apprécié d'être encore remplaçant.Entré à la 77, il a scellé la qualif contre le Sparta Prague (2-1) et offert aux Dogues, menés 0-1, leur première victoire européenne à domicile depuis 2012. Ce "" collectif des Lillois qui a répondu aux exigences de Christophe Galtier tend à prouver qu'en coupes d'Europe ce sont d'abord les joueurs, sur le terrain, qui portent le destin de leurs clubs. Cette semaine, on a pu ainsi observer un sursaut général, plus ou moins abouti mais réel, des cinq équipes françaises dont les acteurs se sont enfin pris en main. Bien sûr, les entraineurs ont eu voix au chapitre par leur choix tactiques et leur coaching (Tuchel, notamment), mais ce sont bien leurs gars respectifs qui se sont bougés sur les cinq pelouses. Au point que, excepté Lille à Milan, les quatre autres clubs ont pratiquement réalisé cette semaine leur meilleur match européen depuis septembre. Même Nice, battu hier soir chez lui par Leverkusen (2-3). En mettant de côté la victoire insipide face au Beer Sheva (1-0), les Aiglons, très jeunes et limités en talent et privés de trop de cadres (Dante, Lees Melou, Dolberg, Schneiderlin), ont affiché une assez bonne cohésion collective. Les deux buts marqués par Kamara (reprise sur renvoi de corner) et Ndoye (reprise après relâche du gardien) ont témoigné d'une réelle volonté d'aller enfin au bout des intentions de l'équipe. Le regroupement des Niçois à leur premier but indiquait implicitement un soutien à Patrick Vieira. Sympa,