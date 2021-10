information fournie par So Foot • 30/10/2021 à 06:00

Réussir ses 10 dernières minutes : mode d'emploi

Le phénomène est contagieux. En suivant l'exemple de la France contre la Suisse pendant l'Euro, l'Olympique Lyonnais est passé maître des fins de matchs foirées. Un vrai problème qu'il faut réparer. Un sexothérapeute, un humoriste et un cuisinier, ce n'est pas le début d'une mauvaise blague, mais bien le panel d'experts pour gérer la pression qui se charge des conseils.

Orgasme, Poulidor et Catenaccio

Les stades changent, les équipes aussi, mais pas le bourreau. En fin de saison dernière, Lyon menait 2-0 avant de perdre 2-3 contre le LOSC de Christophe Galtier. Même scénario catastrophe le week-end dernier où l'OL a sombré à Nice, sous les yeux d'un Galette en transe. Depuis, le soufflé est retombé, mais Peter Bosz a tout de même du mal à avaler la pilule :Sans ces points perdus, l'OL serait confortablement deuxième avec 24 unités. Pour autant, l'entraîneur ne jette pas tout à la poubelle :Oui mais voilà, ça ne suffit pas. Le stand-upper Jonathan O'Donnell en sait quelque chose :L'OL a beau avoir déroulé un football alléchant pendant 80 minutes, l'histoire, les supporters et surtout l'inconscient des joueurs va retenir cette foirade. Un vrai problème pour le sexothérapeute Alain Héril :Le problème n'est pas tant la conséquence, mais la cause. C'est cela qu'il faut identifier pour pouvoir ensuite rebondir en toute sérénité et ranger la remontada dans un placard.diagnostique le thérapeute.