Réseaux sociaux: l’authenticité et le naturel, des valeurs qui montent!

Depuis quelques années, on a vu fleurir les filtres qui transforment n’importe quelle photo ratée en cliché digne d’un magazine de mode. Mais il semblerait que cette volonté de perfection et d’artifice soit en passe de devenir ringarde. Que ce soit avec la nouvelle application BeReal ou le hashtag #beyourself, la tendance est au naturel et à l’abandon de ses complexes.

BeReal, l’application qui cartonne chez les jeunes

Si les dernières publications de Madonna sur Instagram ne semblent pas tendre vers le naturel, il n’en reste pas moins que le retour à l’authenticité est dans les tuyaux des réseaux sociaux! Exit les bouches de canard, les nez ratiboisés et les pommettes gonflées, les jeunes réclament du vrai, quitte à ne pas être parfaits. Ainsi, BeReal (prononcez Bi Ril) a été fondé en janvier 2020 par Alexis Barreyat et Kévin Perreau, deux anciens élèves de l’École 42, connue pour former les développeurs.

Le principe de l’appli est simple: tous les jours à une heure différente, tout le monde est notifié simultanément pour prendre une photo en 2 minutes et découvrir ce que font les amis au même moment. En janvier 2020, l’idée pouvait sembler bonne mais, trois mois après, avec le confinement, elle est devenue géniale. La génération Z a plébiscité ce moyen de communiquer sans filtre avec ses proches. En effet, avec BeReal, il est impossible de préparer une prise de vue puisque l’heure de la notification est totalement aléatoire. On se montre comme on est et on découvre les autres sur le même mode. C’est fun, sain et ça buzz.

Sur TikTok, on la joue vrai et bienveillant

L’application TikTok se veut un lieu d’échange cool où sont prohibés les réflexions sur le physique et autre body shaming. La nouvelle génération y affiche ses poils, ses boutons et autres bourrelets dans la joie et la bonne humeur. Les influenceurs qui cartonnent sur le réseau s’assument comme ils sont. Ici, pas de complexe ni de tuto pour se transformer en poupée artificielle. Les commentaires apparaissent en second plan et les mauvaises langues passent leur chemin. Sur TikTok, le principal est d’être créatif, drôle ou astucieux et le think body positive est le credo des utilisateurs. Mieux encore, les filtres et autres mensonges esthétiques apparaissent comme ringards.

Les stars aussi abandonnent les artifices

Tout a commencé par la demande des fans et leur plébiscite du #beyourself. En 2020, on a vu apparaître moqueries et réprobations sous les photos de visages trop lisses et de silhouettes trop parfaites pour être vraies. En 2022, des célébrités comme Ariana Grande ou Adele semblent vouloir entrer dans la tendance. Elles se montrent désormais comme elles sont (ou presque) sur Instagram. Le must est même de révéler un petit défaut qui fait la différence. Demi Moore s’affiche au saut du lit, lunettes sur le nez et petites cernes qui vont avec! Charlize Theron affiche ses cheveux blancs et ses rides, et Camila Cabello abandonne tous les filtres. En 2022, le naturel prime sur les réseaux sociaux et ceux qui ne suivent pas apparaissent comme déconnectés.

Le photodumping, cette nouvelle tendance qui fait fureur #Photodump ou #photodumping sont les hashtags qui font fureur sur Instagram en 2022. Il s’agit de délaisser la photo idéale dans un endroit de rêve, pour lui préférer un carrousel de clichés qui témoignent d’un moment de vie authentique. En pratique, vous abandonnez le selfie de vous qui vise les commentaires “Tu es beau/belle” et “Bravo la star”. Vous mettez en ligne une série de clichés qui retranscrivent l’ambiance du moment vécu. Cela peut aller de la photo de votre chien à celle de votre petit frère, en passant par le plat que vous mangez, le livre que vous lisez et le vélo que vous allez enfourcher. Il s’agit de se constituer une série de photos en vrac que vous allez poster d’un coup pour partager avec vos followers un moment simple et authentique. N’hésitez plus, “photodumpez” à tout-va pour partager l’air que vous respirez.

