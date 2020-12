Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Rennes termine sa campagne européenne par une défaite Reuters • 08/12/2020 à 23:32







Rennes termine sa campagne européenne par une défaite par Léo De Garrigues (iDalgo) Pour son dernier match de Ligue des Champions de la saison, le Stade Rennais s'est incliné à domicile face au FC Séville (1-3), sa 5e défaite en 6 matchs. D'une superbe frappe, le Français Jules Koundé a ouvert la marque à la demi-heure de jeu avant que Youssef En-Nesyri ne mette le club espagnol à l'abri juste avant la pause. A la 81e minute, le Marocain a profité d'un service d'Oscar pour inscrire un doublé. Le jeune Georginio Rutter a réduit le score sur penalty à la 86e minute. Rennes termine dernier du groupe E avec un point. Le FC Séville prend la 2e place et rallie les 8es de finale de la Ligue des Champions.