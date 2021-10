information fournie par So Foot • 21/10/2021 à 06:00

Rennes : Sulemana, Kamaldeen est presque parfait

Trois mois seulement après son arrivée à Rennes, Kamaldeen Sulemana, 19 ans, s'est fait un nom dans l'Hexagone en signant des buts et des prestations de classe. Une preuve supplémentaire des capacités d'adaptation bluffantes de l'attaquant virevoltant formé entre le Ghana et le Danemark, qui a préféré poser ses valises en Bretagne plutôt qu'à l'Ajax Amsterdam l'été dernier.

MuraStade rennais 21/10/2021 à 18h45 Ligue Europa Conférence Diffusion sur

Dans l'espace visiteurs du stade Saint-Symphorien, deux supporters rennais ont la bouche ouverte et les mains sur la tête. Un peu plus loin, sur le terrain, même les coéquipiers de Kamaldeen Sulemana n'en reviennent pas. Ils viennent alors tout juste d'assister à un petit chef-d'œuvre de l'attaquant ghanéen permettant à Rennes de faire le break contre Metz à la 37minute de jeu. La scène est aussi brutale pour ses adversaires qu'elle est formidable pour ses partenaires, installés aux premières loges pour assister au récital. Après deux duels gagnés par les Bretons, l'acteur principal hérite du ballon sur le côté droit de la surface, où il commence à faire danser sa victime Matthieu Udol, avant de lui glisser un petit pont dévastateur. La suite n'est pas destinée à être coupée au montage d'une future compilation Youtube, Sulemana trompant Alexandre Oukidja d'un violent pointard du droit faisant trembler la barre et les filets du portier grenat. Bim, bam, boum, la révélation rennaise de 19 ans a encore frappé.