Rennes se saborde contre Fenerbahçe

Malgré une avance de trois buts, Rennes a concédé le nul à Istanbul.

Fenerbahçe 3-3 Rennes

Les montagnes turques.Malgré un départ de folie et trois buts d'avance après trente minutes de jeu, le Stade rennais a été rattrapé par Fenerbahçe (3-3), laissant passer l'occasion de valider la première place du groupe à une journée de la fin. Genesio n'avait pas aligné son onze type pour rien et ses hommes n'ont pas été intimidés par l'ambiance de l'Ülker Stadium, loin de là. Un début de match canon et une efficacité redoutable, voilà la recette proposée par les Bretons pour refroidir le public turc. En grande forme depuis son arrivée, Gouiri a sauté sur un bon centre de Truffert pour envoyer une frappe puissante du plat du pied sous la barre. Dans la foulée, Majer a vu sa praline en lucarne refusée pour un hors-jeu d'un bout d'épaule de Terrier, mais ce dernier s'est finalement chargé du but du break quelques minutes plus tard après un service de Gouiri. Une entame de rêve prolongée par l'ancien Niçois, encore une fois clinique et précis suite à un centre de Bourigeaud pour claquer le troisième but rennaisLa première période aurait pu être parfaite pour le SRFC, mais Gouiri a manqué la balle de triplé, l'arbitre a laissé jouer après un tampon sur Truffert dans la surface et Fenerbahçe a rallumé la flamme sur un coup franc de Kahveci repris de la tête par Valencia. Si les Rennais ont vu Mandanda, touché sur un contact avec un attaquant adverse avant la pause, laisser sa place à Alemdar cinq minutes après le retour des vestiaires, ils ont longtemps été en mode gestion, et ont fini par craquer deux fois dans… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com