Rennes s'incline à Krasnodar et ne peut plus croire en l'Europa League

Battus à Krasnodar sur le plus petit des scores, les Bretons disent adieu à l'Europe puisqu'ils ne peuvent plus rattraper les Russes dans la course à la troisième place et à l'Europa League. Avec deux points en cinq journées, la sentence est malheureusement logique...

Krasnodar 1-0 Rennes

Trente minutes d'observation, et c'est parti

Rennes et la roulette russe

L'Olympique de Marseille peut souffler, s'il le souhaite. Parce que ce mercredi, alors que la cinquième journée de Ligue des Champions n'est pas encore achevée, les Phocéens n'ont plus le plus mauvais bilan français de la compétition. Désormais, c'est en effet le Stade Rennais qu'il convient de pointer du doigt. Sur la pelouse de Krasnodar, les Bretons ont ainsi enchaîné un cinquième mauvais résultat européen en perdant sur la plus courte des marges sans montrer grand-chose. Du coup, les Bretons sont totalement éliminés des compétitions européennes et ne peuvent plus rattraper les Russes pour croire à un éventuel repêchage en C3. Un point en cinq rencontres en proposant (un peu) de jeu contre les gros et en décevant (beaucoup) contre les outsiders en marquant deux fois (comme l'OM, qui compte cependant trois unités), est-ce vraiment suffisant ?Rennes ne veut pas être le premier à accélérer ? D'accord, Krasnodar accepte de le faire à sa place. Alors que la demi-heure de jeu vient de s'écouler et n'a été intimidée que par un une tentative de Bourigeaud stoppée par Ramírez ou trois cartons jaunes (Nzonzi, Ramírez et Wanderson), les locaux passent enfin la vitesse supérieure.Ce qui donne quatre occasions coup sur coup, en l'espace de six minutes. D'abord, il faut un Da Silva concentré pour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com