Rennes s'incline à domicile contre Bordeaux Reuters • 20/11/2020 à 21:28







Rennes s'incline à domicile contre Bordeaux par Samuel Messberg (iDalgo) Ce vendredi soir le Stade Rennais recevait les Girondins de Bordeaux au Rohazon Park en ouverture de la onzième journée de Ligue 1. Les hommes de Julien Stéphan se sont inclinés 1-0 grâce à un but de l'ancien du club Hatem Ben Arfa (37') après un très beau service de Samuel Kalu. Grâce à cette victoire les Bordelais remontent à la onzième place du classement à trois points du podium. Cette défaite rennaise les fait descendre à la quatrième position laissant la troisième marche du podium à l'Olympique de Marseille. Pour leur prochain match, les Rennais recevront Chelsea avant d'aller à Strasbourg tandis que Bordeaux ira à Paris le weekend prochain.