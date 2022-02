Rennes s'impose dans le derby contre Brest

Rennes 2-0 Brest

Un derby en rouge et noir.Dans le dur en championnat, le Stade rennais s'est imposé contre Brest (2-0) à la maison. Pour le retour du public au Roazhon Park, les quelques 25 000 spectateurs ont pu admirer le tifo dans la tribune populaire rennaise, un contre-parcage brestois malgré l'interdiction de déplacement et quelques drapeaux algériens fleurir pour la grande première de Belaïli. Ce dernier a lancé sa nouvelle aventure dans l'Hexagone en envoyant un coup franc dans le mur, seule petite alerte finistérienne dans une première période dominée de la tête et des épaules par des Rennais séduisants et entreprenants. Après quelques approches et un but logiquement refusé à Terrier, la bande à Genesio a rapidement fait craquer Brest. À l'origine du mouvement offensif avec un centre, Laborde a profité d'une ouverture délicieuse de Majer pour planter de la tête. Bien lancé, comme souvent cette saison, Rennes s'est ensuite mordu les doigts de ne pas réussir à faire le break, Bizot se montrant impérial sur une reprise à bout portant de Laborde et voyant l'enroulé de Terrier toucher son poteau gauche.Beaucoup d'occasions manquées qui ont laisser l'espoir aux Brestois de rejouer le même scénario que celui vécu par les Rennais à Clermont deux semaines plus tôt, alors que le kop rennais a choisi le début d'un second acte peu passionnant pour rendre hommage à Bourigeaud, plus de 200 matchs au SRFC, et craquer des dizaines de fumigènes. Sur le terrain, les visiteurs ont été davantage protagonistes sans pour autant se montrer dangereux. Moins inspirés qu'avant la pause, les Rouge et Noir ont bien tenté de se mettre à l'abri (Laborde, Martin, Santamaria, Guirassy), sans succès. Les doutes auront finalement été chassés au bout du… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com