Rennes retourne l'OM

Au Roazhon Park, Rennes a remporté la bataille entre les deux mauvais élèves français de la Ligue des champions, renversant l'OM (2-1) après avoir évolué en supériorité numérique pendant près d'un heure à la suite de l'expulsion de Pape Gueye, buteur malheureux. Fin de la belle série pour l'OM en championnat et confirmation du (léger) renouveau du Stade rennais, revenu à deux unités des Phocéens au classement en attendant leurs deux matchs en retard.

Rennes 2-1 Marseille

Gueye prend l'ascenseur émotionnel

Un match de football en milieu de semaine, et c'était l'assurance de réveiller quelques mauvais souvenirs dans les têtes rennaises comme marseillaises. Habitués aux soirées difficiles le mercredi (ou le mardi) avant d'être rayés de la Ligue des champions, Rennes et Marseille se retrouvaient sans leurs bonnets d'âne pour la routine du championnat. Et c'est dans un Roazhon Park tristement vide que l'OM a vu son épatante série de quatorze rencontres sans défaite loin du Vélodrome prendre fin. En supériorité numérique après l'expulsion de Gueye, buteur malheureux, en première période, le Stade rennais a retourné Marseille (2-1) dans le second acte. Pas un succès européen, mais une deuxième victoire d'affilée qui permet aux Bretons de rester au contact du haut de tableau.Il n'a pas fallu attendre très longtemps pour voir l'OM marquer son territoire sur une pelouse bretonne toujours aussi catastrophique. Bien dans leurs baskets et dans leur nouveau système, les Marseillais distribuent quelques coups à leurs adversaires, obligés de répondre avec des taquets comme à la cour de récré. Oui mais le Stade rennais n'est pas du genre costaud dans les duels cette saison, et voilà Salin qui part à la pêche sur un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com