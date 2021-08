Rennes règne sur Nantes

Trois jours après son succès contre Rosenborg, le Stade rennais a battu le voisin nantais (1-0) dans un stade plein à craquer. Comme la saison dernière, Martin Terrier s'est chargé planter les Canaris d'une frappe lointaine, offrant à Rennes le derby et une première victoire en championnat.

Rennes 1-0 Nantes

Des galettes-saucisses et de l'engagement

C'était un dimanche après-midi pour lancer une saison, à Rennes, mais aussi une belle occasion pour renouer avec les traditions de la route de Lorient un jour de match. Dans une atmosphère digne du monde d'avant route de Lorient, le FC Nantes s'est présenté, en bon rival, avec l'envie de refroidir l'ambiance et de retrouver la saveur d'un succès chez son voisin pour la première fois depuis 2013. Mais comme la saison passée, Martin Terrier a douché les espoirs canaris à l'heure de jeu, offrant une première victoire à Rennes en championnat (1-0) et la garantie de conserver pour encore quelques mois sa suprématie.Il fallait bien un derby contre Nantes pour que les abords du Roazhon Park retrouvent l'odeur si particulière de la galette-saucisse, dont la vente ambulante avait été interdite par la préfecture en début de saison. Il fallait aussi un derby contre Nantes pour revoir l'enceinte bretonne faire le plein, trois jours après un succès européen contre Rosenborg devant moitié moins de monde. Dans une ambiance rapidement bouillante, les deux rivaux ont sauté le traditionnel round d'observation pour mettre de l'intensité et de l'engagement, le capitane rennais Traoré écopant même d'un jaune orangé pour un sale tampon sur Coco. Dans le jeu, c'est le Stade rennais, déployé en 4-4-2 avec un tandem offensif Guirassy-Terrier, qui a pris le contrôle du ballon et de la partie. Avec la même difficulté qu'en milieu de semaine, c'est-à-dire celle à se créer des occasions franches.